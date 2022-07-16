Мужчина погиб при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

В Кировском районе Донецка в результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) умер мужчина. Об этом корреспонденту телеканала «Известия» сообщил очевидец произошедшего.

«Я был у себя дома на втором этаже. Почувствовал, что дом затрясся, и вышел на улицу. Сосед тоже вышел. Я вернулся в дом, а после стал его звать: «Жора! Жора!» Ответа не было. Потом глянули, вот он лежит», — рассказал он.

По словам очевидца, в результате «прилета» начался пожар. Местные жители вызвали пожарных, но дожидаться их не стали и начали тушить огонь своими силами.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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