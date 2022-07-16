Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совфеде назвали условие для возобновления контактов России с Евросоюзом
Мир
ВС России почти полностью уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ
Мир
Экс-глава МИД Литвы указал на бессмысленность новых санкций против России
Мир
В Саудовской Аравии назвали предельный уровень нефтедобычи в сутки
Мир
Саудовский принц напомнил Байдену про ошибку США в Ираке
Общество
Синоптик предупредил москвичей о надвигающихся циклонических вихрях
Мир
Байден заявил о планах не допустить угроз судоходству на Ближнем Востоке
Мир
Советник Зеленского заявил о действиях ФРГ против интересов Украины
Мир
Байден оговорился в речи об американских солдатах на Ближнем Востоке
Мир
На Украине отменили требование о регистрации военнообязанных
Мир
Байден пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана
Сюжет:

Мужчина погиб при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кировском районе Донецка в результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) умер мужчина. Об этом корреспонденту телеканала «Известия» сообщил очевидец произошедшего.

«Я был у себя дома на втором этаже. Почувствовал, что дом затрясся, и вышел на улицу. Сосед тоже вышел. Я вернулся в дом, а после стал его звать: «Жора! Жора!» Ответа не было. Потом глянули, вот он лежит», — рассказал он.

По словам очевидца, в результате «прилета» начался пожар. Местные жители вызвали пожарных, но дожидаться их не стали и начали тушить огонь своими силами.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022