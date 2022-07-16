Украинским военнообязанным разрешили перемещаться по стране без предварительного уведомления военкомата. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил депутат Верховной рады Александр Федиенко, который отправлял соответствующий запрос в минобороны Украины.

Отмечается, что это решение было принято главнокомандующим вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным с целью уменьшить социальное напряжение и не допустить манипулирования общественным мнением.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному штабу Украины отменить положение о порядке выдачи разрешений на перемещение военнообязанных, призывников и резервистов по стране.

Президент Украины также подчеркнул, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Ключевые ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности РФ.

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