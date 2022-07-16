Российская армия перебросила БМПТ «Терминатор» под Северск

Корреспонденты «РИА Новости» сообщили 16 июля о том, что увидели под Северском машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Военкоры «Известий», в свою очередь, уточнили, что в настоящее время в Донбассе обычный военный трафик.

По их словам, части и подразделения, а также военная техника движутся в рамках обычной активности. Несколько «Терминаторов» действуют в Донбассе более месяца, о чем неоднократно писали различные СМИ и Telegram-каналы, подчеркнули журналисты.

Ранее в этот день сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал нарастить действия на всех направлениях спецоперации по защите Донбасса, чтобы исключить возможность украинским войскам наносить удары по мирному населению.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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