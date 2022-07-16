Два человека пострадали в ДТП с тремя мотоциклами в Башкирии

Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с тремя мотоциклами. Об этом сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла на 241-м км автодороги Уфа – Оренбург на территории Куюргазинского района. Легковой автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с мотоциклами Harley-Davidson, Suzuki и Yamaha, которые ехали во встречном направлении.

Госпитализация потребовалась 40-летнему водителю Harley-Davidson и 30-летнему водителю Suzuki.

Ранее в этот день в Архангельской области водитель пассажирского автобуса не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с тягачом «КамАЗ». Травмы получили 16 человек.