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Советник Зеленского заявил о действиях ФРГ против интересов Украины

Советник Зеленского Роднянский заявил о действиях ФРГ против интересов Украины
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Добиваясь возвращения турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», Германия действует вразрез с устремлениями Украины. Об этом 16 июля заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский.

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«Настаивая на [возвращении] этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России. Мы хотели бы видеть другое поведение. Германии следовало бы действовать гораздо решительнее и быстрее», — сказал он 16 июля в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, добавив, что «в противном случае это дорого обойдется ЕС».

По мнению советника Зеленского, ситуация с транзитом в Калининград подпавших под европейские санкции товаров свидетельствует о том, что санкционный фронт Евросоюза разрушается. Он отметил, что в этом вопросе Россия достигла своей цели, оказав давление на ЕС.

«Даже если согласиться на поставку новейших систем вооружения небольшими партиями, как в случае с Германией, которая поставила семь [самоходных гаубиц] Panzerhaubitzen 2000, этого может быть достаточно для борьбы с талибами (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. — Ред.), но не с российскими сухопутными войсками, которые считаются самыми сильными и многочисленными в мире», — посетовал Роднянский.

По его словам, Украине нужно гораздо больше наступательного оружия, потому что в Донбассе украинская армия значительно уступает российской в количественном отношении.

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Из-за этого «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В связи с этим пострадала Германия, приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

10 июля агентство Reuters сообщило, что Оттава вернет отремонтированные турбины по просьбе ФРГ, несмотря на антироссийские санкции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение по передаче турбины Германии было «трудным».

13 июля временный поверенный в делах России в Канаде Владимир Проскуряков указал, что попытка отправки канадскими властями в Германию турбины для газопровода «Северный поток» является прецедентом. По словам Проскурякова, на этом примере видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит.

В период ремонтных работ на «Северном потоке», которые продлятся с 11 по 21 июля, единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину.

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