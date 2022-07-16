Умер сооснователь группы Happy Mondays Пол Райдер

На 59-м году жизни скончался басист и сооснователь британской группы Happy Mondays Пол Райдер. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Семья Райдеров и участники коллектива Happy Mondays глубоко опечалены и шокированы известием, что сегодня утром не стало Пола Райдера.<...> Его нам будет не хватать», — написали его коллеги.

Причина смерти не разглашается.

Пол Райдер основал Happy Mondays в 1980 году, сооснователем был его брат Шон. Кроме музыкальной деятельности Райдер также снимался в фильмах «Призраки Оксфорд-стрит», «Потерять это» и «24 часа вечеринки».