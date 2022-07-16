Бывшие власти Херсонской области продолжают отправлять жителям квитанции ЖКХ

Бывшее руководство Херсонской области продолжает отправлять жителям Голой Пристани и других населенных пунктов квитанции ЖКХ. Об этом 16 июля сообщил военный корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин.

Отмечается, что людям списали долги, но коммуникации не справляются с нагрузкой и требуют капитального ремонта. Практически вся инфраструктура тут еще со времен СССР и находится в аварийном состоянии.

«Работа коммунальных предприятий Голой Пристани сегодня построена на чистом энтузиазме: здесь работают фонтаны, косят газоны, содержат городское хозяйство. При этом с людей не берут ни копейки. Старые долги списали, а новые платежки пока так и не приходят», — рассказал журналист.

Директор коммунального предприятия города Сергей Александрович поделился, что сейчас силами оставшихся из двух предприятий рабочих осуществляются все коммунальные услуги: вывозятся твердые отходы, подается централизованное водоснабжение, отводятся жидкие нечистоты, содержатся кладбища, свалка.

«Причем средства, которые оплачивают люди, уходят неизвестно куда», — отметил он, предположив, что средства перечисляются, скорее всего, на подконтрольные Украине территории.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области уже решили списать кредиты, которые граждане брали у украинских банков, и задолженности по ЖКХ.

Херсонскую и часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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