Байден заявил, что США не уступят лидерство на Ближнем Востоке России или Китаю

США не уйдут с Ближнего Востока и не оставят после себя «вакуум», который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном. Об этом американский лидер Джо Байден заявил 16 июля во время выступления на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в саудовской Джидде, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

«Позвольте мне ясно заявить, что Соединенные Штаты планируют оставаться активным и заинтересованным партнером на Ближнем Востоке», — подчеркнул он, акцентируя внимание на том, что мир становится всё более конкурентным, а проблемы, с которыми приходится сталкиваться, более сложными.

По мнению Байдена, становится очевидно, «как тесно интересы США переплетены с успехами на Ближнем Востоке».

На мероприятии присутствуют также главы Египта и Иордании, премьер-министр Ирака, наследный принц Саудовской Аравии. Это первое ближневосточное турне Байдена с момента его вступления на пост президента. Целью своего официального визита лидер США назвал продвижение интересов страны, которое даст возможность исправить то, что «мы считаем ошибкой» — ослабление влияния в регионе.

Кроме того, Байден отмечал, что планирует провести переговоры с лидерами девяти стран, чтобы внести ясность по вопросу того, «как США сохранить лидерство в регионе» и не допустить усиления КНР или России в ущерб интересам Вашингтона и самих ближневосточных государств.

Днем ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Байден намерен также затронуть вопросы, касающиеся безопасности, экономики, интеграции в регионе, сотрудничества в реагировании на «глобальные вызовы», а также прав человека.

Также 15 июля США и Саудовская Аравия приняли решение о поддержке стабильности мирового рынка энергоресурсов. Обе стороны решили регулярно консультироваться по глобальным энергетическим рынкам в краткосрочной и долгосрочной перспективе, также стороны договорились о стратегическом партнерстве в инициативах по препятствованию изменению климата и развитию энергетики.

The Washington Post 9 июля опубликовала заявление Байдена, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. Как указал американский лидер, его поездка важна для противостояния России и Китаю.

13 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит американского лидера в королевство, заявив, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией, в рамках договоренностей ОПЕК+ и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

В апреле газета The Wall Street Journal заявляла, что разногласия между Саудовской Аравией и США достигли пика. Конфликт обусловлен позицией администрации Байдена в отношении соблюдения прав человека в королевстве, а также нежеланием саудитов уступать требованиям американцев в увеличении количества добываемой нефти.