Экс-глава МИД Литвы указал на бессмысленность новых санкций против России

В седьмом пакете санкций против России нет смысла. Об этом 16 июля написал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Готовится 7-й пакет санкций. Какая разница? В настоящее время ЕС направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег за нефть, газ и уголь, чем он направил Украине в качестве помощи. Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее. Некоторые по-прежнему обеспокоены «провокационными» ограничениями. Прискорбно», — отметил он в своем аккаунте в Twitter.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия планирует в седьмом пакете санкций ввести запрет на импорт золота из РФ и предложить ограничения на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, включая продукцию химической промышленности и машинное оборудование.

Вместе с тем словацкий депутат Европарламента Милан Угрик 15 июля в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. По его мнению, они будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения.

Постпреды Евросоюза 2 июня утвердили шестой пакет антироссийских санкций. Он включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт нефти из РФ по морю.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».