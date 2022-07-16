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В Саудовской Аравии назвали предельный уровень нефтедобычи в сутки

Принц бен Салман: Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу до 13 млн баррелей в день
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу максимум на 3 млн баррелей в день. Об этом 16 июля сообщил наследный принц Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.

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«Саудовская Аравия объявила, что нарастит добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, после чего у нее не будет больше возможностей увеличивать производство», — приводит его слова издающаяся в ОАЭ газета The National.

Отмечается, что на данный момент в королевстве добывают по 10 млн баррелей ежедневно.

При этом ранее страна объявляла о цели достичь уровня производственных мощностей в добыче нефти до 13 млн баррелей в сутки только к 2027 году.

Днем ранее США и Саудовская Аравия приняли решение о поддержке стабильности мирового рынка энергоресурсов. Обе стороны решили регулярно консультироваться по глобальным энергетическим рынкам в краткосрочной и долгосрочной перспективе, также стороны договорились о стратегическом партнерстве в инициативах по препятствованию изменению климата и развитию энергетики.

13 июля телеведущий Fox News Стюарт Варни предрек «большой конфуз» во время предстоящего визита Байдена в Саудовскую Аравию. По его словам, хозяин Белого дома во время визита планирует «попросить» у Эр-Рияда больше нефти. Однако, по мнению телеведущего, это вряд ли возможно. Он сообщил, что в случае согласия Саудовской Аравии потребуется одобрение ОПЕК+, куда входит и Россия. Варни подчеркнул, что нынешние проблемы США исходят от «первого дня Байдена у власти».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит американского лидера в королевство, заявив, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией, в рамках договоренностей ОПЕК+ и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

В апреле газета The Wall Street Journal заявляла, что разногласия между Саудовской Аравией и США достигли пика. Конфликт обусловлен позицией администрации Байдена в отношении соблюдения прав человека в королевстве, а также нежеланием саудитов уступать требованиям американцев в увеличении количества добываемой нефти.

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