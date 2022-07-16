Бойцы подразделений народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) захватили в виде трофеев образцы стрелкового вооружения НАТО, использовавшегося украинскими военными. Об этом стало известно в субботу, 16 июля.

Бойцы добыли трофеи на позициях украинских националистов: немецкий пистолет-пулемет Heckler & Koch модели МР-5, копия израильского пулемета Negev, произведенная по лицензии на Украине.

Ранее, 14 июля, НМ ЛНР сообщила, что силы ЛНР взяли в качестве трофея первую британскую артиллерийскую установку М777.

В середине июня служащие ВС РФ показали трофейное вооружение украинской армии, в спешке оставленное в ЛНР. По словам российских военных, чаще всего им попадаются завезенные странами Запада американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW шведского производства.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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