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Welt заявил о росте влияния Москвы из-за разницы при приеме Путина и Байдена в Эр-Рияде

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Сравнив прием в Саудовской Аравии президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена, газета Die Welt пришла к выводу, что влияние России увеличивается.

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Издание напоминает, что в 2017 году экс-президенту США Дональду Трампу в Эр-Рияде оказали шикарный прием с танцами с саблями, также поселили в похожем на дворец отеле.

Спустя два года Путина встретили еще более роскошно: его кортеж сопровождал эскорт из 16 всадников на благородных скакунах, а разместили российского президента в настоящем дворце из личного владения королевской семьи.

Однако Байдена в Саудовской Аравии больших почестей не ожидало, подчеркнуло издание.

Огромный рост мощи России на Ближнем Востоке, как замечает Die Welt, также находит свое отражение в протокольных жестах. Подъем начался много лет назад, но украинский кризис имел свои последствия.

Также в материале утверждается, что США потерпели первую неожиданную неудачу среди своих союзников, пытаясь создать «глобальный антироссийский фронт» в вопросе Украины.

Ближневосточные союзники Вашингтона не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за проект антироссийской резолюции в Совете Безопасности ООН.

В Китае ранее предрекли, что Байден вернется из турне по Ближнему Востоку с пустыми руками. Отмечается при этом, что поездка может показаться довольно значимой, потому что Байден постарается продемонстрировать политический вес США в регионе, но достижение поставленной цели будет затруднено из-за кризиса вокруг Украины.

Телеведущий Fox News Стюарт Варни 12 июля выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти.

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