Саудовский принц напомнил Байдену про ошибку США в Ираке

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашокджи напомнил американскому лидеру о просчетах Вашингтона. Об этом 16 июля сообщило агентство Reuters.

«Эр-Рияд принял все меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Но не стоит забывать, что Соединенные Штаты также допускали ряд просчетов, таких как инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке», — сказал он.

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