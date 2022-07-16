Байден заявил о планах не допустить угроз судоходству на Ближнем Востоке

Вашингтон не допустит создания какой-либо страной угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке. Об этом 16 июля заявил президент США Джо Байден.

«Соединенные Штаты не допустят, чтобы иностранная или региональная держава ставила под угрозу свободу судоходства по водным путям Ближнего Востока», — сказал он на пресс-конференции в Джидде в Саудовской Аравии, трансляция которой велась на сайте Белого дома.

Байден находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне.

Накануне он сказал, что заинтересованные стороны достигли договоренностей по выводу миротворцев, в том числе американских, с острова Тиран в Красном море. Глава Белого дома сообщил, что остров планируется открыть для туризма и экономического развития, а также сохранить договоренности в сфере безопасности и свободы судоходства всех сторон, включая Израиль.

Ранее, 14 июля, Байден, комментируя цели своего визита в регион, заявил, что ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой и Вашингтон не должен допустить того, чтобы образовавшийся вакуум заполнила КНР или Россия.

За день до этого в Китае предрекли, что Байден вернется из турне по Ближнему Востоку с пустыми руками.

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией, в рамках договоренностей ОПЕК+ и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

Телеведущий Fox News Стюарт Варни 13 июля выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он счел вероятность успеха маловероятной, поскольку в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.