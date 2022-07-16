Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совфеде назвали условие для возобновления контактов России с Евросоюзом
Мир
ВС России почти полностью уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ
Мир
Глава МИД Италии допустил прекращение поставок оружия на Украину
Происшествия
На Камчатке по факту пропажи вертолета возбудили уголовное дело
Мир
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении около 200 националистов и наемников в Николаеве
Общество
Синоптик предупредил москвичей о надвигающихся циклонических вихрях
Мир
Байден заявил о планах не допустить угроз судоходству на Ближнем Востоке
Экономика
Орешкин заявил о невостребованности SWIFT для России в будущем
Мир
Захарова раскритиковала ценности Запада после снимка адмирала-трансгендера из США
Мир
В Японии зафиксировали рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Мир
Байден пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана

В Рязанской области самолет задел ЛЭП и совершил аварийную посадку

0
Фото: ryazpressa.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Спасском районе Рязанской области. Об этом 16 июля сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

В службе рассказали, что самолет задел линии электропередачи (ЛЭП), после чего был вынужден экстренно садиться на землю. Посадка прошла мягко, пострадавших и заметных повреждений у воздушного судна нет.

Происшествие произошло вдали от жилой местности. В результате повреждения ЛЭП два населенных пункта остались без света, в одном из них энергоснабжение уже восстановлено.

24 июня стало известно о крушении самолета Ил-76 под Рязанью. В результате аварии погибли пять человек. При падении он также задел ЛЭП, но избежал столкновения с жилыми домами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022