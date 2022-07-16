В Рязанской области самолет задел ЛЭП и совершил аварийную посадку

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Спасском районе Рязанской области. Об этом 16 июля сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

В службе рассказали, что самолет задел линии электропередачи (ЛЭП), после чего был вынужден экстренно садиться на землю. Посадка прошла мягко, пострадавших и заметных повреждений у воздушного судна нет.

Происшествие произошло вдали от жилой местности. В результате повреждения ЛЭП два населенных пункта остались без света, в одном из них энергоснабжение уже восстановлено.

24 июня стало известно о крушении самолета Ил-76 под Рязанью. В результате аварии погибли пять человек. При падении он также задел ЛЭП, но избежал столкновения с жилыми домами.