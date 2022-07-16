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SCMP: Путин смог заручиться поддержкой развивающихся стран

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Призывы Запада изолировать Россию и президента РФ Владимира Путина не нашли отклика в других странах мира. Об этом 14 июля написал журналист гонконгского издания South China Morning Post (SCMP) Мохамед Зишан.

Бойкот ученый: как на самом деле западные дипломаты «избегали» Лаврова в Индонезии
И почему Россия не собиралась игнорировать коллег

«В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», — отметил он, подчеркнув, что Путин без проблем заручился поддержкой развивающихся стран, что помогло ему помешать курсу Запада в ситуации с Украиной.

Кроме того, по заявлению Зишана, на встрече G20 глава МИД РФ Сергей Лавров провел «душевные разговоры» с коллегами из Китая, Турции, Индонезии, Индии, Бразилии и Аргентины, несмотря на попытки западных представителей игнорировать его.

8 июля немецкий журналист Ульрих Райц высказал схожее мнение: не все страны «большой двадцатки» видят в России агрессора. Так, на саммите глав МИД в Индонезии, подчеркнул он, Лавров взаимодействовал как с китайским коллегой, так и с турецким. Причем Турция, по мнению автора, занимается «политикой на качелях», чтобы показать свою важность. Президент Бразилии Болсонару, явно руководствуясь своими интересами к тропическим лесам, открыто становится на сторону президента России. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай , ЮАР ) сейчас пытаются утвердиться в качестве противовеса западной «большой семерки» — G7, добавил Райц.

Накануне старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю в материале для Global Times написал, что страны «большой двадцатки» не являются объединением, принадлежащим Западу во главе с США, поэтому не собираются превращаться в антироссийское или антикитайское объединение.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ и вводить другие антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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