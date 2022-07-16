В Японии зафиксировали рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Япония обновила рекорд по числу новых выявленных случаев COVID-19. По данным телеканала NHK, за сутки в стране зафиксировано 110,6 тыс. случаев.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в Японии 5 февраля. Тогда было зафиксировано 104 тыс. случаев за сутки. Всего за время пандемии в Японии было выявлено 10,23 млн заражений, летальных исходов среди населения — 31,5 тыс.

На этой неделе в Японии официально объявили о начале седьмой волны распространения коронавирусной инфекции.

13 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны вернуть масочный режим из-за роста случаев COVID-19 в мире.

При этом 11 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что, в то время как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной. Он также указал, что это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации.

До этого, 7 июля, сообщалось, что рост заболеваемости COVID-19 в мире отмечается на фоне появления новых вариантов инфекции и ослабления иммунитета давно привитых или переболевших.