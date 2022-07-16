Правительство упростило регистрацию импортных автомобилей, отменив установку «ГЛОНАСС»

Правительство России разрешило регистрировать иностранные автомобили без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом говорится в опубликованном 16 июля сообщении пресс-службы кабмина.

«Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», — заявили в правительстве.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Такое решение обусловлено санкциями недружественных стран, из-за которых у российских производителей возникли перебои с поставкой комплектующих для системы.

Упрощенный порядок введен до 1 февраля 2023 года. Предполагается, что за это время производители систем экстренного вызова сумеют перенастроить логистические цепочки.

3 мая правительство РФ обновило правила регистрации транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции. Теперь новый владелец должен подать заявление в ГИБДД для постановки автомобиля на учет в течение 10 дней с факта покупки машины, выпуска ее в обращение при изготовлении для личного пользования или со дня временного ввоза транспортного средства на территорию России на срок более года.

Также в постановлении уточнили порядок присвоения государственного регистрационного номера «Транзит» при оформлении регистрационных документов на транспортные средства. Речь идет об автомобилях, которые перегоняют за пределы России к месту продажи или к конечному производителю.