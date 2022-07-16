Захарова раскритиковала ценности Запада после снимка адмирала-трансгендера из США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 16 июля снимок с приема в посольстве Франции в США в честь годовщины взятия Бастилии, на котором запечатлены американский адмирал-трансгендер Рейчел Левин и заместитель помощника министра ядерной энергетики страны Сэм Бринтон, который тоже является трансгендером.

«Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся?» — написала она в своем Telegram-канале.

Левин получила звание адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США в 2021 году, став первым трансгендером, которому удалось получить такую высокую должность.

Бринтон был назначен на должность зампомощника секретаря по утилизации ядерных отходов в управлении ядерной энергии Министерства энергетики США в июне. Его назначение вызвало волну критики со стороны американцев, которые усомнились, что он сможет быть воспринят серьезно при международных переговорах из-за одежды.

Кроме того, 12 июля ВОЗ сообщила о планах обновить руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами» в связи с появлением новых научных данных и «концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития».