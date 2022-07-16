Диетолог дала рекомендации по употреблению молочных продуктов

Врач-диетолог сети клиник «Атлас» Полина Королева посоветовала, когда стоит отказаться от употребления молочных продуктов. Об этом она рассказала 16 июля «Газета.Ru».

По словам специалиста, не стоит употреблять их натощак или при повышенной кислотности желудка.

«Кисломолочные продукты, такие как кефир, творог, сметана, ряженка, простокваша и йогурт, не рекомендованы при повышенной кислотности желудка. Их также не стоит есть натощак, поскольку вырабатывающийся желудочный сок будет только раздражать желудок», — сказала Королева.

Она также не рекомендует употреблять молочное людям с непереносимостью лактозы, так как это приведет к некомфортному состоянию.

«Это явление встречается у взрослых достаточно часто. Эволюция распорядилась так, что цельное молоко, как правило, перестает усваиваться у взрослых. Попробуйте выпить стакан молока. Если после этого появляется вздутие или метеоризм, велика вероятность, что у вас лактазная недостаточность», — отметила врач.

Людям с такой особенностью стоит употреблять молочные продукты в малых количествах, однако в некоторых случаях их стоит полностью заменить на безлактозные аналоги.

«В ряде случаев при лактазной недостаточности неприятные симптомы возникают даже при употреблении кисломолочных продуктов, в этом случае можно рекомендовать безлактозные молочные продукты. Правда, они есть не в каждом магазине и несколько дороже обычных», — добавила Королева.

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