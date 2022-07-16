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Диетолог дала рекомендации по употреблению молочных продуктов

Диетолог Королева заявила, что не стоит молочные продукты употреблять натощак или при повышенной кислотности желудка
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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com/CTK
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Врач-диетолог сети клиник «Атлас» Полина Королева посоветовала, когда стоит отказаться от употребления молочных продуктов. Об этом она рассказала 16 июля «Газета.Ru».

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По словам специалиста, не стоит употреблять их натощак или при повышенной кислотности желудка.

«Кисломолочные продукты, такие как кефир, творог, сметана, ряженка, простокваша и йогурт, не рекомендованы при повышенной кислотности желудка. Их также не стоит есть натощак, поскольку вырабатывающийся желудочный сок будет только раздражать желудок», — сказала Королева.

Она также не рекомендует употреблять молочное людям с непереносимостью лактозы, так как это приведет к некомфортному состоянию.

«Это явление встречается у взрослых достаточно часто. Эволюция распорядилась так, что цельное молоко, как правило, перестает усваиваться у взрослых. Попробуйте выпить стакан молока. Если после этого появляется вздутие или метеоризм, велика вероятность, что у вас лактазная недостаточность», — отметила врач.

Людям с такой особенностью стоит употреблять молочные продукты в малых количествах, однако в некоторых случаях их стоит полностью заменить на безлактозные аналоги.

«В ряде случаев при лактазной недостаточности неприятные симптомы возникают даже при употреблении кисломолочных продуктов, в этом случае можно рекомендовать безлактозные молочные продукты. Правда, они есть не в каждом магазине и несколько дороже обычных», — добавила Королева.

2 мая врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Оксана Михалева перечислила продукты, которые повышают уровень сахара в крови. Врач подчеркнула, что сладости, рис, выпечка из пшеницы, особенно из муки высшего сорта, картофель относятся к продуктам с высоким гликемическим индексом.

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