Мирный житель Донецка погиб при обстреле ВСУ Кировского района города

Житель Донецка погиб 16 июля при обстреле украинскими боевиками Кировского района города. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

По последней информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), последний обстрел Кировского района Донецка был зафиксирован в 13:43 (время совпадает с мск). Вместе с ним под атаку попал и Куйбышевский район города. Тогда украинские боевики выпустили три снаряда калибром 152 мм.

В 13:35 вооруженные формирования Украины выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» в сторону Петровского района Донецка.

Ранее, в субботу, в штабе теробороны ДНР сообщили об обстреле украинскими боевиками Киевского района. Под обстрел попала семья: женщина погибла, мужчина и ребенок ранены. Также в результате сегодняшнего обстрела Петровского района погибли четверо мирных граждан.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».