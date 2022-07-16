Die Welt заявила о росте влияния России из-за разницы при приеме Путина и Байдена в Эр-Рияде

Влияние России увеличивается. К такому выводу пришла немецкая газета Die Welt, сравнив 13 июля прием в Саудовской Аравии президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Издание обратило внимание на то, что в ходе визита экс-президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд в 2017 году ему был оказан шикарный прием: для американского лидера устроили танцы с саблями и поселили его в похожем на дворец отеле.

Однако спустя два года еще более роскошно саудовцы встретили Путина. Газета напомнила, что его кортеж сопровождал эскорт из 16 всадников на благородных скакунах, а разместили российского президента в настоящем дворце из личного владения королевской семьи.

Байдена же в Саудовской Аравии больших почестей не ожидало, подчеркнуло издание.

Также в материале утверждается, что США потерпели первую неожиданную неудачу среди своих союзников, пытаясь создать «глобальный антироссийский фронт» в вопросе Украины. Ближневосточные союзники Вашингтона не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за проект антироссийской резолюции в Совете Безопасности ООН.

Ранее, 14 июля, Байден, комментируя цели своего визита в регион, заявил, что ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой и Вашингтон не должен допустить того, чтобы образовавшийся вакуум заполнила КНР или Россия.

За день до этого в Китае предрекли, что Байден вернется из турне по Ближнему Востоку с пустыми руками.

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией, в рамках договоренностей ОПЕК+ и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против России.

Телеведущий Fox News Стюарт Варни 13 июля выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он счел вероятность успеха маловероятной, поскольку в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.