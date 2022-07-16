Глава МИД Италии Ди Майо допустил прекращение поставок оружия Украине из-за кризиса власти

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо 15 июля допустил прекращение поставок вооружения Украине на фоне политического кризиса.

«Русские прямо сейчас празднуют, что они привели к падению еще одно западное правительство. Это одна из самых серьезных проблем», — цитирует Ди Майо Politico.

Кроме того, Ди Майо подчеркнул, что если политический кризис не прекратится, у правительства не будет также возможности подписывать новые контракты на поставку энергоресурсов.

Кроме того, Ди Майо, комментируя желание премьер-министра Италии Марио Драги уйти в отставку, заявил, что «Путину на серебряном блюде подали голову Драги».

Драги заявил о планах покинуть свой пост накануне, 14 июля. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны «Движение 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги. Однако его заявление президент Италии Серджо Маттарелла

В свою очередь председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он считает, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики.