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На Камчатке по факту пропажи вертолета возбудили уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолета «Робинсон» на Камчатке. Об этом сообщила 16 июля пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

О пропаже самолета стало известно ранее в субботу. По предварительным данным, на его борту находятся три человека.

Известно, что вертолет вылетел из долины Узон и, по предварительным данным, следовал в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь.

По данным «Известий», предварительно вертолет пропал в Елизовском районе. Воздушное судно принадлежит ООО «Взлет», за штурвалом находился пилот Малиновский И. В. 1997 года рождения. Также предполагается, что из-за непогоды вертолет совершил посадку для ночевки в неизвестном месте. Проблемы со связью у машины были изначально.

Из-за неблагоприятных погодных условий спасательные вылеты не будут совершаться до 18 июля.

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