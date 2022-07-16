Орешкин допустил выход экономики России на «положительные тренды» к концу года

Экономика России выйдет на определенные «положительные тренды» к концу этого года. Такое мнение выразил помощник президента РФ Максим Орешкин 16 июля на форуме «Территория смыслов».

«Потихонечку маховик экономики раскручивается. Объемы кредитования увеличиваются, процентные ставки снижаются. Мы видим, что кредитные портфели банков уже шаг за шагом подрастают», — пояснил он, отмечая, что в самые тяжелые периоды апреля и мая они даже снижались.

Орешкин считает, что все это указывает на то, что «маховик экономики заработал», поэтому к концу года есть возможность выйти на определенные «положительные тренды».

В июне схожую позицию выразил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, он считает, что санкционное давление Запада направлено на то, чтобы ослабить российскую экономику, но ее рост продолжается.

Еще в апреле президент России Владимир Путин спрогнозировал, что в ближайшее время нет оснований полагать, что Запад изменит отношение по санкциям против РФ, поэтому было важно подготовить собственную стратегию развития. В связи в этим было поручено обдумать запуск долгосрочных проектов и программ, реализация которых окажет ощутимый положительный эффект на все регионы страны и их граждан.

Вместе с тем Путин отметил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, инфляция зашкаливает — по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

Россия стала вводить контрсанкции в ответ на рестрикции Запада: с 24 февраля, после начала спецоперации по защите населения в Донбассе, ЕС и США приняли несколько пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики РФ.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима в том числе для обеспечения безопасности России.

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