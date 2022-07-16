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Орешкин допустил выход экономики России на «положительные тренды» к концу года

Орешкин заявил, что российская экономика может выйти на «положительные тренды» к концу 2022 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Экономика России выйдет на определенные «положительные тренды» к концу этого года. Такое мнение выразил помощник президента РФ Максим Орешкин 16 июля на форуме «Территория смыслов».

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«Потихонечку маховик экономики раскручивается. Объемы кредитования увеличиваются, процентные ставки снижаются. Мы видим, что кредитные портфели банков уже шаг за шагом подрастают», — пояснил он, отмечая, что в самые тяжелые периоды апреля и мая они даже снижались.

Орешкин считает, что все это указывает на то, что «маховик экономики заработал», поэтому к концу года есть возможность выйти на определенные «положительные тренды».

В июне схожую позицию выразил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, он считает, что санкционное давление Запада направлено на то, чтобы ослабить российскую экономику, но ее рост продолжается.

Еще в апреле президент России Владимир Путин спрогнозировал, что в ближайшее время нет оснований полагать, что Запад изменит отношение по санкциям против РФ, поэтому было важно подготовить собственную стратегию развития. В связи в этим было поручено обдумать запуск долгосрочных проектов и программ, реализация которых окажет ощутимый положительный эффект на все регионы страны и их граждан.

Вместе с тем Путин отметил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, инфляция зашкаливает — по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

Россия стала вводить контрсанкции в ответ на рестрикции Запада: с 24 февраля, после начала спецоперации по защите населения в Донбассе, ЕС и США приняли несколько пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики РФ.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима в том числе для обеспечения безопасности России.

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