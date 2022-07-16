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Правительство упростило регистрацию импортных автомобилей, отменив установку «ГЛОНАСС»

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее регистрацию импортных автомобилей. Об этом 16 июля сообщается на сайте правительства.

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«Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. <…> Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», — говорится в публикации.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, прежде установка этого комплекта была необходимым условием для ввоза машины в Россию и постановки ее на учет в ГИБДД, но в связи с санкциями у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими.

Новый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. До этого момента производители смогут перенастроить логистические цепочки.

Ранее, в мае, правительство упростило требования к сертификации машин российского производства — их тоже можно выпускать без «ЭРА-ГЛОНАСС», однако позднее все автомобили должны быть дооснащены этой системой.

Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» применяется в случае ДТП для вызова экстренных служб. Ее в обязательном порядке с 2017 года устанавливали на все продаваемые в РФ новые автомобили. При аварии система автоматически связывается с оператором, чтобы направить помощь к месту происшествия, а также позволяет водителю связаться со службой поддержки самостоятельно.

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