Синоптик предупредил москвичей о надвигающихся циклонических вихрях

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о циклонических вихрях с воскресенья, 17 июля.

По словам синоптика, 16 июля станет последним солнечным днем в ближайшее время. Москвичей ждет снижение температуры воздуха до +18-20 градусов.

«Действительно, все уже ощутили прохладное дыхание Скандинавии: столбики термометров едва ли показывали +23. Это уже на пару градусов прохладнее, чем должно быть на макушку лета, хотя сегодня мы как раз пересекли экватор сезона. С воскресенья активизируются циклонические вихри, идут к нам атлантические циклоны и, соответственно, небо нахмурится, начнутся небольшие дожди», — сказал Тишковец.

По его словам, днем 17 июля в столице температура воздуха не поднимется выше 22 градусов.

14 июля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей о похолодании на следующей неделе.

11 июля стало самым жарким днем с начала лета в Москве. Температура воздуха в этот день составила +32,2 градуса.