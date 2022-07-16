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Во Владивостоке назвали стоимость морских прогулок

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Стоимость разных видов морских прогулок во Владивостоке озвучил портал zr.media. В список вошли экскурсии, сап-прогулки и аренда судна.

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Самой дорогой оказалась аренда яхты с двумя или тремя палубами. Ее стоимость — от 35 до 180 тыс. рублей в день. Как отмечается в материале, арендатор при этом получает полный набор услуг — доставка до борта, кейтеринг, обслуживание за столом и вся необходимая техника, также в стоимость могут входить различные развлекательные программы. При этом аренда парусной яхты обойдется в 13–60 тыс. рублей в день. Такое судно подойдет для компании из 6–12 человек. Небольшой катер во Владивостоке можно арендовать за 6–12 тыс. рублей в день. Однако еду, напитки и другие необходимые вещи нужно брать с собой.

Самым популярным видом отдыха среди приморцев и гостей региона портал называет сап-прогулки. На сапах можно вплавь добраться до необычайно красивых бухт, выбрав один или несколько из предложенных вариантов маршрута, посмотреть на Владивосток со стороны моря. Цена такой прогулки составит от 1 800 до 5 000 рублей за два часа. В стоимость входят экипировка, подготовленные сапы и иногда — фотограф.

Также в регионе набирают популярность уроки парусного спорта. Цена за занятие в группе от двух до пяти человек составит от 2 до 15 тыс. рублей.

Привычны жителям региона и его гостям морские экскурсии. Они проходят на больших катерах или теплоходах в группах до 20 человек. В ходе экскурсии гид расскажет об исторической значимости природных достопримечательностей (островов, бухт, мысов) и их особенностях. Стоимость составит от 900 до 2100 рублей с человека.

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