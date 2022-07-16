ВС РФ уничтожили уничтожили цеха по ремонту РСЗО в Днепропетровске

Вооруженные силы России уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод» в Днепропетровске. Об этом сообщил 16 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он указал, что цеха были уничтожены с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования.

Генерал-лейтенант также сообщил, что за последние сутки Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием уничтожили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки ДНР и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области, склад боеприпасов в районе Константиновки ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 25-ти районах», — добавил Конашенков.

29 июня российские войска уничтожили высокоточным оружием базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева.

17 апреля Вооруженные силы РФ высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в Киевской области.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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