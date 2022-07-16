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Кандидаты на пост премьера Британии не стали называть Джонсона честным
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Кандидаты на пост премьера Британии не стали называть Джонсона честным

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Все кандидаты на пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии отказались назвать экс-главу кабмина Бориса Джонсона честным. Об этом они заявили во время дебатов, прошедших 15 июля.

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Пятерым соискателям был задан прямой вопрос, был ли Джонсон честным на своем посту. Первой отвечала бывший замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок и сказала: «Иногда».

«Было несколько действительно серьезных проблем, и я думаю, что он заплатил за это цену», — цитирует замминистра по международной торговле Пенни Мордонт Bloomberg.

«Я пытался дать ему презумпцию невиновности как можно дольше, и в конечном итоге я пришел к выводу, что не могу, и именно поэтому я ушел в отставку... Было несколько причинам, по которым я ушел в отставку, но доверие и честность были частью этого», — объяснил экс-глава минфина Риши Сунак.

«Джонсон очень четко дал понять, что он совершал ошибки в правительстве», — добавила министр иностранных дел Лиз Трасс.

Председатель комитета палаты общин Том Тугендхат вместо ответа отрицательного покачал головой.

Джонсон объявил о своей отставке 7 июля после того, как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Помимо этого, Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.

Вместе с постом премьер-министра Джонсон также покидает должность главы британской партии консерваторов. Политик будет исполнять все эти обязанности до назначения преемника.

11 июля Джонсон заявил, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики. Однако 15 июля СМИ сообщили, что Джонсон призывает соратников по партии не поддерживать Сунака.

Имя нового премьер-министра и главы Консервативной партии станет известно 5 сентября.

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