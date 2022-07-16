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«Газпром» попросил у Siemens документы на вывоз турбины для «Северного потока» в Россию

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«Газпром» заявил, что запросил у немецкой Siemens документы, позволяющие вывезти турбину для «Северного потока».

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«15 июля «Газпром» официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС «Портовая» — критически важного объекта для газопровода «Северный поток», и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей», — говорится в сообщении, размещенном 16 июля в Telegram-канале российской компании.

«Газпром» выразил надежду на безусловное выполнение Siemens обязательств по сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода и обеспечение топливом европейских потребителей.

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Из-за этого «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В связи с этим пострадала Германия, приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

10 июля агентство Reuters сообщило, что Оттава вернет отремонтированные турбины по просьбе ФРГ, несмотря на антироссийские санкции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение по передаче турбины Германии было «трудным».

13 июля временный поверенный в делах России в Канаде Владимир Проскуряков указал, что попытка отправки канадскими властями в Германию турбины для газопровода «Северный поток» является прецедентом. По словам Проскурякова, на этом примере видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит.

В период ремонтных работ на «Северном потоке», которые продлятся с 11 по 21 июля, единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину.

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