Два человека пострадали при столкновении лодок на водохранилище в Башкирии

Две лодки столкнулись на Павловском водохранилище в Нуримановском районе в Башкирии. Инцидент произошел утром в субботу, 16 июля.

По данным «Известий», на лодках находились пятеро взрослых и ребенок. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали два человека.

6 июля в Якутии на реке Булгурме перевернулась моторная лодка, в которой находились девять человек, в том числе двое детей. По информации регионального МЧС, все пассажиры самостоятельно доплыли до берега, а водителя с перевернутой лодкой унесло течением. Поиски мужчины вели различные поисково-спасательные службы.

13 июня спасатели в Серебряном Бору в Москве вытащили из воды троих мужчин, столкнувшихся на надувной резиновой лодке с плавучим домиком для птиц. Инцидент произошел в районе Чистого залива, в результате домик оказался полностью разрушен, а трое пассажиров плавсредства упали в воду.

Спасатели обнаружили мужчин в 200 м от берега, они цеплялись за поврежденную лодку. Их подняли на борт спасательного катера и доставили на берег. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.