Колокольцев вручил на Красной площади дипломы выпускникам университета МВД

Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев вручил дипломы выпускникам Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Мероприятие состоялось в субботу, 16 июля, в самом центре Москвы — на Красной площади.

«Сегодня дипломы о высшем образовании получат почти 900 молодых офицеров, среди них — 35 наших зарубежных коллег. Подготовка будущих полицейских проходила по широкому спектру направлений, включая расследование преступлений, оперативную и экспертно-криминалистическую деятельность, обеспечение кибербезопасности. В текущем году 150 человек окончили университет с отличием, из них 8 — с золотой медалью», — передает «МВД Медиа» приветственное слово Колокольцева к выпускникам университета.

Колокольцев напомнил выпускникам, что по их отношению к работе, а также моральным и нравственным качествам, граждане будут оценивать деятельность ведомства в целом.

«В любой ситуации каждый из вас должен помнить, что является представителем государства и закона. Пусть ориентиром станут примеры самоотверженности, мужества и героизма, которые проявляют наши коллеги», — подчеркнул глава МВД РФ.

На мероприятии побывал корреспондент телеканала «Известия» Игорь Капориков. Он рассказал о неофициальной традиции выпускников этого университета — подбрасывании монеток на удачу.

«Покидая Красную площадь, офицеры бросают в небо пятирублевые монеты. Этот денежный дождь символизирует блестящее будущее молодых офицеров», — рассказал журналист.

25 июня президент РФ Владимир Путин обратился к российским выпускникам школ и поздравил их с началом нового этапа в жизни. Глава государства призвал молодых людей подходить к любому делу с большой самоотдачей и никогда не сдаваться. Он подчеркнул, что новому поколению предстоит создавать будущее России: творить, совершать открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять.