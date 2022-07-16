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Колокольцев вручил на Красной площади дипломы выпускникам университета МВД

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев вручил дипломы выпускникам Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Мероприятие состоялось в субботу, 16 июля, в самом центре Москвы — на Красной площади.

«Сегодня дипломы о высшем образовании получат почти 900 молодых офицеров, среди них — 35 наших зарубежных коллег. Подготовка будущих полицейских проходила по широкому спектру направлений, включая расследование преступлений, оперативную и экспертно-криминалистическую деятельность, обеспечение кибербезопасности. В текущем году 150 человек окончили университет с отличием, из них 8 — с золотой медалью», — передает «МВД Медиа» приветственное слово Колокольцева к выпускникам университета.

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Колокольцев напомнил выпускникам, что по их отношению к работе, а также моральным и нравственным качествам, граждане будут оценивать деятельность ведомства в целом.

«В любой ситуации каждый из вас должен помнить, что является представителем государства и закона. Пусть ориентиром станут примеры самоотверженности, мужества и героизма, которые проявляют наши коллеги», — подчеркнул глава МВД РФ.

На мероприятии побывал корреспондент телеканала «Известия» Игорь Капориков. Он рассказал о неофициальной традиции выпускников этого университета — подбрасывании монеток на удачу.

«Покидая Красную площадь, офицеры бросают в небо пятирублевые монеты. Этот денежный дождь символизирует блестящее будущее молодых офицеров», — рассказал журналист.

25 июня президент РФ Владимир Путин обратился к российским выпускникам школ и поздравил их с началом нового этапа в жизни. Глава государства призвал молодых людей подходить к любому делу с большой самоотдачей и никогда не сдаваться. Он подчеркнул, что новому поколению предстоит создавать будущее России: творить, совершать открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять.

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