Welt заявил о росте влияния России из-за разницы при приеме Путина и Байдена в Эр-Рияде

Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена демонстрируют усиливающуюся роль Москвы. Об этом 13 июля в колонке для Die Welt написал журналист Даниэль-Дилан Бемер.

Он отметил, что во время визита в Эр-Рияд предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа в 2017 году ему был оказан роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы, напоминающей дворец.

«Больший шик и почет трудно было себе представить. Казалось бы. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», — написал обозреватель.

Байдена же Эр-Рияд встречает совсем по-другому, указал Бемер.

«Американский президент Джо Байден прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», — подчеркнул он.

Автор материала также констатировал, что Вашингтон потерпел неудачу, пытаясь заставить своих ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины. Они не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную США в Совбезе ООН.

«От своих арабских союзников США получили первый и неожиданный отказ. Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт», — пришел к выводу эксперт.

14 июля Байден, комментируя цели своего визита в регион, заявил, что ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой и Вашингтон не должен допустить того, чтобы образовавшийся вакуум заполнили КНР или Россия.

Днем ранее в Китае предрекли, что Байден вернется из турне по Ближнему Востоку с пустыми руками.

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией, в рамках договоренностей ОПЕК+ и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против России.