В СК назвали предварительную причину крушения Ан-2 под Краснодаром

Крушение легкомоторного самолета Ан-2 в Краснодарском крае могло произойти в результате технической неисправности или ошибки пилотирования. Об этом сообщили 16 июля в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных — ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении.

Следователи уже провели осмотр места крушения самолета. Были изъяты образцы топлива, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

О крушении самолета Ан-2 в в Новокубанском районе Краснодарского края 15 июля сообщило ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Катастрофа произошла в 23:15, падение случилось при посадке воздушного судна. Ан-2 столкнулся с линиями электропередач.

В результате инцидента погибли два человека. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

21 июня в Якутии пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту. Воздушное судно обнаружили 1 июля на склоне горы в Кобяйском улусе Якутии в 46 км от поселка Себян-Кюель. Выживший пассажир Ан-2 Павел Кривошапкин почти 10 дней ждал помощи в тайге. Мужчина сообщил, что от места крушения самолета ему пришлось идти до заброшенного чужого дома.