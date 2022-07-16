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Уголовные дела возбуждены в связи с вывозом $8 млн из России

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Из России было отправлено $8 млн, несмотря на запрет на вывоз наличной валюты. Об этом 16 июля заявил московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев.

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«В марте из-за ненадлежащего исполнения обязанностей отдельными сотрудниками Внуковской и Центральной акцизной таможен за пределы страны незаконно вывезена сумма в размере $8 млн», — заявил Букреев «Интерфаксу».

После вмешательства прокуроров по данному факту были возбуждены два уголовных дела по статьям 285 и 200.1 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, контрабанда наличных денежных средств, совершенная в особо крупном размере группой лиц).

Букреев отметил, что всего было выявлено свыше 200 нарушений. По результатам прокурорских проверок возбуждено 17 дел об административных правонарушениях и восемь уголовных дел.

5 апреля сообщалось, что объем незаконного вывоза наличных денег из РФ вырос на 55%. Всего граждане хотели вывезти нелегально 104 млн рублей, которые не были задекларированы в случаях, когда этого требовало законодательство (с 24 февраля по 1 марта), или превышали установленные с 2 марта лимиты.

1 марта президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных временных экономических мер для обеспечения финансовой стабильности. В числе прочего он ввел запрет со следующего дня на вывоз из страны наличной валюты на сумму более $10 тыс. по официальному курсу ЦБ на дату вывоза.

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