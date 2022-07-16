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Украинские боевики обстреляли Михайловку в ДНР

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Вооруженные формирования Украины обстреляли 16 июля село Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

На украинском «Южмаше» уничтожены цеха по производству «Точки-У». Онлайн спецоперации 16 июля
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Обстрел был зафиксирован в 11:30 (время совпадает с мск). Украинские боевики выпустили шесть снарядов калибром 122 мм. О погибших и пострадавших не сообщается.

Накануне украинские боевики выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по селу Новобахмутовка в Ясиноватском ДНР.

В тот же день стало известно, что за весь период вооруженных действий Украины общее число погибших в ДНР превысило 8,2 тыс. человек, из них 116 детей.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 Путин февраля подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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