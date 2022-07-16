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Карта спецоперации на Украине 16 июля

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Фото: Министерство обороны РФ
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 июля можно в материале «Известий».

Как рассказал в этот день официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате высокоточных ударов ВКС России была фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. По его словам, только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Кроме того, в результате удара ВКС РФ по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в Николаеве, были уничтожены до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники.

Также в этот день министр обороны России Сергей Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам. Он заявил, что российские военные должны нарастить действия на всех направлениях спецоперации по защите Донбасса, чтобы исключить возможность украинским войскам наносить удары по мирному населению. Он также проинспектировал российские группировки «Юг» и «Центр», которые выполняют задачи спецоперации, и заслушал доклады генералов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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