Создание метробуса в Воронеже оценили в 27 млрд рублей

Появление метробуса в Воронеже оценивается в 27 млрд рублей. Об этом сообщил глава регионального департамента промышленности и транспорта Александр Десятириков.

По его словам, отмечает DeFacto, сейчас документы транспортного планирования проходят необходимые согласования. Он пояснил, что развивать транспортную систему будут исходя их потребностей городской агломерации.

Как планируется, на первом этапе построят линию от Воронежского государственного университета до Памятника Славы. На втором — линию продлят до аэропорта, уточняет ИА «Абирег». Также сообщается, что метробус может появиться на Левом берегу Воронежа — от Остужевского кольца до ДК «Кирова».

Реализацию проекта планируют начать на бюджетные средства, а затем привлечь федеральное финансирование.

Метробус ездит по выделенной полосе. Проезд оплачивается как в метро — при входе в терминал, после чего нужно пройти через турникеты.

