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Welt заявил о росте влияния России из-за разницы при приеме Путина и Байдена в Эр-Рияде

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Саудовская Аравия не оказала президенту США Джо Байдену таких же почестей, каких удостоился российский лидер Владимир Путин. Об этом 13 июля рассказала Die Welt.

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Журналист Даниэль-Дилан Бёмер напомнил, что во время приезда Путина в Эр-Рияд его кортеж сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах, а поселили президента в настоящем дворце из личного владения королевской семьи.

На контрасте с этим Байден, посетивший Саудовскую Аравию 15 и 16 июля, не получил такого же теплого приема, заметил Бёмер.

«Американский президент Джо Байден прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», — заметил журналист.

При этом он напомнил, что в прошлом президент США удостаивался большего внимания со стороны королевства. Так, в 2017 году экс-лидера Дональда Трампа встречали танцами с саблями. Ему в распоряжение отдали целый отель, сравнимый по роскоши с дворцом.

Во время визита в Саудовскую Аравию Байден встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом. По итогам встречи он заявил о выводе миротворцев с острова Тиран в Красном море, а также назвал поездку способствующей падению цен на бензин.

14 июля Байден, комментируя цели своего визита в регион, заявил, что ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой и Вашингтон не должен допустить того, чтобы образовавшийся вакуум заполнили Китай или Россия. В Китае ранее предрекли, что Байден вернется из турне по Ближнему Востоку с пустыми руками.

Газета Politico 11 июля отметила, что визит президента США не поможет снизить цены на бензин в стране даже в том случае, если ему удастся договориться с саудитами об увеличении объемов добычи нефти. В издании это объяснили тем, что Саудовская Аравия в числе прочего не может нарастить добычу нефти, так как испытывает проблемы с достижением собственных целевых показателей по добыче.

The Washington Post 9 июля опубликовала заявление Байдена, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. В ходе турне американский лидер посетит в том числе Израиль и Саудовскую Аравию, в которой намерен провести ряд встреч для обсуждения дальнейшего партнерства в области энергетики. Как указал американский лидер, его поездка важна для противостояния России и Китаю.

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