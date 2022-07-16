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Украинские войска за сутки потеряли свыше 50 солдат в ходе боев с силами ЛНР

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли несколько десятков живой силы в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской республики (ЛНР).

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 54 человека личного состава; 5 бронетранспортеров; 2 артиллерийские установки; 5 единиц автомобильной техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Газета Daily Mail 10 июля сообщила, что ВСУ теряют до 20 тыс. человек ежемесячно.

В тот же день в интервью The Wall Street Journal украинский министр обороны Алексей Резников заявил о больших потерях среди военных и рассказал об истощении вооружений.

До этого, 8 июня, газета The New York Times заявила, что Киев намерено скрывает от США информацию о реальном положении дел на фронте, опасаясь, что поставки вооружений замедлятся. Из-за этого правительство президента Украины Владимира Зеленского всячески стремится производить впечатление силы и решимости как в глазах общественности, так и своих близких партнеров, чтобы не допустить разговоров о поражении украинской армии.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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