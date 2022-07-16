Опубликованы кадры последствий обстрела Кировского района Донецка
Корреспондент телеканала «Известия» показал 16 июля последствия обстрела украинскими боевиками Кировского района Донецка.
На кадрах видны осколки от разорвавшихся украинских боеприпасов, образовавшиеся воронки, повреждения построек и машин.
По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате обстрела украинскими боевиками Кировского района Донецка была ранена женщина.
По последней информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), последний обстрел этого района был зафиксирован в ночь на 16 июля — ровно в полночь. Тогда украинские боевики выпустили 4 снаряда калибром 155 мм.
Ранее в субботу стало известно о гибели четырех мирных жителей Донецка при обстреле Петровского района.
В этот же день в штабе теробороны ДНР сообщили об обстреле украинскими боевиками и Киевского района Донецка. Под обстрел попала семья: женщина погибла, мужчина и ребенок ранены.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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