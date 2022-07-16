Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина пригрозила западным банкам исками за финансирование нефти РФ
Мир
Аргентина призвала страны G20 принять меры по борьбе с инфляцией в мире
Мир
Израиль атаковал военный объект ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
Мир
В раде обеспокоились возможным вводом войск Венгрии в Закарпатье
Мир
Американский сенатор призвал «закрыть» НАТО для постсоветских стран
Мир
Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции против РФ
Экономика
США и Саудовская Аравия договорились стабилизировать мировой рыной энергоресурсов
Армия
Российские военнослужащие доставили 10 т гуманитарной помощи в Лисичанск
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшие дожди в Москве и области 16 июля
Мир
Байден заявил о выводе миротворцев с острова Тиран в Красном море
Мир
Границу РФ с Финляндией после открытия пересекло более 5 тыс. человек
Сюжет:

Опубликованы кадры последствий обстрела Кировского района Донецка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент телеканала «Известия» показал 16 июля последствия обстрела украинскими боевиками Кировского района Донецка.

На кадрах видны осколки от разорвавшихся украинских боеприпасов, образовавшиеся воронки, повреждения построек и машин.

Пентагон предложил России начать переговоры с Украиной. Онлайн спецоперации 16 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате обстрела украинскими боевиками Кировского района Донецка была ранена женщина.

По последней информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), последний обстрел этого района был зафиксирован в ночь на 16 июля — ровно в полночь. Тогда украинские боевики выпустили 4 снаряда калибром 155 мм.

Ранее в субботу стало известно о гибели четырех мирных жителей Донецка при обстреле Петровского района.

В этот же день в штабе теробороны ДНР сообщили об обстреле украинскими боевиками и Киевского района Донецка. Под обстрел попала семья: женщина погибла, мужчина и ребенок ранены.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022