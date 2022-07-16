В Тамбовской области спрогнозировали дожди и грозы в выходные

Синоптики спрогнозировали кратковременные дожди и грозы локального характера в Тамбовской области в выходные. Об этом в субботу, 16 июля, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на ЦГМС.

При этом в воскресенье фронтальный раздел с запада может принести в некоторые районы сильную грозу с обильным ливнем и шквалом.

Ночь субботы пройдет без существенных осадков, днем — кратковременный дождь, гроза. Ветер ожидается северо-западный, ночью 3–8, днем 6–11 м/с. Температура воздуха ночью составит 14–16 градусов, днем — 23–25 градусов тепла.

В воскресенье, ночью и днем пройдут кратковременные дожди, ветер — западный 6–11 м/с. Температура воздуха ночью — 13–15 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов.

14 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал сильную жару в ряде российских регионов в ближайшие дни. Как уточнил Вильфанд, на Камчатке, в Магаданской области, на востоке Коми, в Архангельской области столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. Также жара ожидается на Урале.