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Байдена обвинили в употреблении таблеток для повышения когнитивных способностей

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден принимает перед выступлениями специальные таблетки для повышения когнитивных способностей, заявил американский политический обозреватель, ведущий собственной передачи на телеканале Fox News Такер Карлсон.

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Как передает британская газета Daily Mail, об этом Карлсону рассказал источник, который был свидетелем того, как американский лидер принимал лекарства во время предвыборной кампании в 2020 году. Он рассказал, что перед тем, как принять таблетки, Байден вел себя «как маленький ребенок».

«Вы не могли бы с ним общаться. Потом (после приема таблеток. — Ред.) он полностью изменился, потому что был на наркотиках и явно до сих пор на них», — сообщил свидетель.

Однако никаких доказательств в подтверждении сказанного приведено не было. Согласно последнему отчету врача Байдена, американский лидер принимает лекарства от нарушения сердечного ритма, высокого холестерина и сезонной аллергии. Ни один из этих препаратов не считается усилителем когнитивных функций.

При этом по сообщению Daily Mail, в 2020 году об этом же говорил и экс-президент США Дональд Трамп: «Трамп неоднократно бездоказательно утверждал, что Байден принимает сильные препараты».

10 июля обозреватель The New York Times Питер Бейкер пришел к выводу, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Как следует из статьи, опросы общественного мнения показывают, что многие американцы считают его слишком старым.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.

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