Байдена обвинили в употреблении таблеток для повышения когнитивных способностей

Президент США Джо Байден принимает перед выступлениями специальные таблетки для повышения когнитивных способностей, заявил американский политический обозреватель, ведущий собственной передачи на телеканале Fox News Такер Карлсон.

Как передает британская газета Daily Mail, об этом Карлсону рассказал источник, который был свидетелем того, как американский лидер принимал лекарства во время предвыборной кампании в 2020 году. Он рассказал, что перед тем, как принять таблетки, Байден вел себя «как маленький ребенок».

«Вы не могли бы с ним общаться. Потом (после приема таблеток. — Ред.) он полностью изменился, потому что был на наркотиках и явно до сих пор на них», — сообщил свидетель.

Однако никаких доказательств в подтверждении сказанного приведено не было. Согласно последнему отчету врача Байдена, американский лидер принимает лекарства от нарушения сердечного ритма, высокого холестерина и сезонной аллергии. Ни один из этих препаратов не считается усилителем когнитивных функций.

При этом по сообщению Daily Mail, в 2020 году об этом же говорил и экс-президент США Дональд Трамп: «Трамп неоднократно бездоказательно утверждал, что Байден принимает сильные препараты».

10 июля обозреватель The New York Times Питер Бейкер пришел к выводу, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Как следует из статьи, опросы общественного мнения показывают, что многие американцы считают его слишком старым.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.