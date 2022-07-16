Один человек пострадал при пожаре в Рязани

Мужчина пострадал в результате пожара в Рязани. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 16 июля, в 03.51 на проезде Островского в пятиэтажном жилом доме. Площадь пожара составила 6 кв. м, отмечает 62INFO.ru. На месте работали два пожарных расчета.

В результате пожара был спасен один мужчина, он получил травмы и был госпитализирован. Также повреждены оказались постельные принадлежности. Причина инцидента устанавливается.

Ранее, 14 июля, сообщалось, что на горе Барсук в Самаре сгорело деревянное жилище, построенное местным отшельником.