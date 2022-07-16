Роботы помогут астраханцам при реабилитации

В филиал Кировской больницы в АЦКК в Астрахани скоро поступит роботизированная техника. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает «Астрахань-24».

Сейчас это подразделение вернулось в докоронавирусный режим, и жители региона снова могут проходить курсы реабилитации. При этом лечение здесь проходят не только пациенты с хроническими заболеваниями, но и те, кто перенес COVID-19.

Как отмечается в материале, в ближайшее время в филиал поступит и другое новое оборудование.

Ранее сообщалось, что в Амурской области до 2024 года капитально отремонтируют больницу в поселке Новобурейский. На эти цели из областного бюджета выделили 221,3 млн рублей.