При обстреле Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Петровского района Донецка погибли четыре человека, еще четверо ранены. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил местный штаб теробороны.

«В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка число погибших возросло до четырех человек, еще четыре мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.

15 июля штаб ТО ДНР сообщил о гибели мирного жителя Петровского района Донецка в результате обстрелов украинских радикалов. Еще один горожанин в результате инцидента получил ранения.

Также в этот день украинские военные обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм. В результате пострадали пять человек.

14 июля два человека погибли и еще шестеро мирных жителей были ранены после обстрела украинскими войсками на автовокзала в Донецке.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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