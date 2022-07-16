Парламент Шри-Ланки начинает кампанию по выборам президента

В Шри-Ланке парламент сегодня проведет внеочередную сессию, на ней начнется мини-кампания по выборам президента. Депутаты зарегистрируют из своего числа кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями и фракциями, передает телеканал «Известия». Избранный президент будет в должности до окончания срока полномочий своего предшественника, а именно до 2024 года. Обычно президента выбирают на общенациональном голосовании раз в пять лет. Бывший глава государства Готабая Раджапакса бежал из страны. Президент официально он ушел в отставку с 14 июля, жители Шри-Ланки отпраздновали это танцами и угощениями.

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