Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Казахстане

Восемь человек погибли в Казахстане в результате столкновения грузовика с автобусом. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба полиции Карагандинской области.

Инцидент произошел на трассе Алма-Ата — Екатеринбург около 00:20 по местному времени. Грузовой автомобиль MAN столкнулся с автобусом Mercedes Sprinter, следовавшим из Алма-Аты в Караганду. В салоне автобуса находились 17 пассажиров.

«В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли семь человек, еще один пассажир скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу. С травмами различной тяжести в медицинское учреждение доставлены девять человек», — говорится в сообщении

По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

14 июля в Турции автобус с туристами попал в ДТП. Пострадал 41 человек. Автомобиль следовал из средиземноморской Антальи в Денизли. В салоне находились в основном иностранные туристы из Германии, Великобритании и Мексики.

13 июля в Орловской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате происшествия пострадали восемь пассажиров, среди которых был один несовершеннолетний.