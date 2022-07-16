Источник рассказал о желании Японии сохранить свою долю в «Сахалине-2»

Правительство Японии хочет сохранить для своих компаний участие в проекте «Сахалин-2». Об этом 16 июля сообщили источники Kyodo.

По данным агентства, выход японских компаний из проекта потребует для страны поиска альтернативных источников энергии. Это может привести к росту цен на электричество и газ.

Сейчас 12,5% акций «Сахалин-2» принадлежит Mitsui, еще 10% владеет Mitsubishi. По информации Kyodo, их дальнейшее участие зависит от решения российской стороны.

5 июля министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси рассказал об отправке дипмиссии России запроса на пояснение относительно указа президента страны Владимира Путина о проекте «Сахалин-2». Тогда Хаяси отрицал важность завода для обеспечения стабильных энергопоставок для Токио.

4 июля заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио планирует отстаивать свои интересы в «Сахалине-2». В местном правительстве указали на важность данного проекта для обеспечения жителей электроэнергией и газом. 3 июля президент компании Mitsui Такеши Хасимото подчеркнул, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли Японии.

Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере 30 июня по причине недружественной политики западных государств. В документе предписана смена оператора «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). С 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт голубого топлива из РФ.